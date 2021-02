Edifício da Gonçalo Pereira vai acolher Escola Superior de Design em Barcelos

Alexandra Lopes Hoje às 16:08 Facebook

O edifício da antiga escola Gonçalo Pereira, em Barcelos, vai acolher a Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), depois de ser requalificado. A obra já foi adjudicada, vai custar 1,3 milhões de euros e prolongar-se durante um ano.

O espaço, situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, data dos anos 30, e apesar de estar em "bom estado de conservação" precisa de obras de adaptação. "Por forma a melhor se adaptar às necessidades educativas de estudantes e professores de design, serão adaptados e criados novos espaços", refere a Câmara de Barcelos, que vai fazer a empreitada.

Uma sala de arquivo, oficinas e duas zonas técnicas vão ocupar a subcave, o rés-do-chão vai acolher os serviços administrativos, sala de reuniões, gabinetes, uma sala multiusos, copa de apoio, bar e cantina. As salas de aula ficarão no primeiro piso, assim como áreas expositivas.

"A empreitada terá também em conta a necessidade e importância em conservar a imagem pública e coletiva do edifício, procurando manter a traça original do edificado, nomeadamente com a recuperação da claraboia existente, da fachada, dos vãos e do desenho antigo da porta principal", revela a Autarquia.