Edifício do século XIX no centro de Barcelos vai receber peregrinos

Já arrancaram as obras de reabilitação de um edifício do século XIX, localizado no centro histórico de Barcelos, que vai servir de posto de informação e apoio aos peregrinos do Caminho de Santiago.

O edifício, que se encontrava em ruínas, está inserido num lote de terreno com cerca de 163 metros quadrados, tem dois pisos e está encostado ao Solar dos Pinheiros.

Trata-se de um investimento de 285.140,38 euros, sendo comparticipado, quase na totalidade (242.369,32 euros) pelo FEDER, através do Programa Norte 2020.

O edifício será dotado de uma receção e sala de estar, zona de informação multimédia/internet, salas de apoio e instalações sanitárias. Para tirar partido do logradouro e dos vãos existentes, será construído um passadiço, que permitirá aceder a um pequeno jardim localizado nas traseiras do edifício.