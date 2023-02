Em Barcelos já se faz recolha de bens para ajudar a população da Turquia e da Síria

A associação Intensify World e várias freguesias do concelho de Barcelos iniciaram uma recolha de bens para ajudar a população da Turquia e da Síria. Roupa, alimentos, medicamentos, material de higiene pessoal ou brinquedos são apenas alguns exemplos de bens de primeira necessidade que estão a ser recebidos nos espaços sociais localizados em Macieira de Rates e na União de Freguesias de Chorente, Goios, Courel, Pedra Furada e Gueral.

A ideia partiu de uma conversa entre o responsável pela Intensify World, Luís Dias, e o autarca de Macieira de Rates, José Padrão. "À semelhança do que aconteceu na Ucrânia, imediatamente após uma tragédia, há um pico de necessidades imediatas e que os bancos de recursos existentes não conseguem dar resposta a esse pico de necessidades", afirma ao JN Luís Dias, acrescentando: "Este tipo de iniciativa é importante para complementar essas respostas. Estas populações não tiveram escolha no que lhes aconteceu e precisam de ajuda para reconstruir as suas vidas e reduzir ao máximo os danos causados por esta tragédia".

Tal como sucedeu no apoio ao povo ucraniano, todos os bens serão enviados para os respetivos países em articulação com as entidades competentes.