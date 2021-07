Empresa de Barcelos deu prémio de 769 euros a cada funcionário

Nuno Dantas Hoje às 21:14 Facebook

Têxtil partilhou parte dos lucros de 2020 pelos quase 70 trabalhadores pelo "esforço extra" em tempo de pandemia.

A empresa têxtil Estrela do Campo, sediada em Carapeços, Barcelos, deu um prémio de 769 euros a cada um dos perto de 70 funcionários. Num ano "bastante difícil", devido à pandemia, os trabalhadores tiveram de fazer "um esforço extra", contribuindo para um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, justifica ao JN o diretor executivo da empresa, Armindo Freitas.

Como "reconhecimento do valor dos funcionários", a têxtil distribuiu parte dos lucros de 2020, num total de 51 627 euros. "Foi um ano bastante difícil porque trabalhámos quase sempre com 60% da equipa. Uns com covid-19, outros em isolamento profilático, outros em casa por causa dos filhos, tivemos de fechar um mês completo", recorda o CEO.