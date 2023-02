Enchente no regresso do Carnaval Popular de Barcelos

Milhares de pessoas encheram as ruas de Barcelos para assistir ao regresso do desfile do Carnaval Popular de Barcelos. Mais de dois mil figurantes, representando 45 associações do concelho, desfilaram pelas ruas da cidade, tocando em vários temas da atualidade.

A guerra na Ucrânia, a subida do preço dos combustíveis, a luta LGBTQIA+ e dos professores não foram esquecidas. As trapalhadas no Governo, com alusão à TAP, também não ficaram de fora, com muita sátira e boa disposição. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o político mais caricaturado.

Dos mais miúdos aos mais graúdos, o desfile foi animado dentro e fora do corso carnavalesco. Depois da paragem de dois anos devido à pandemia da covid-19, foi o regresso tão esperado, com a promessa de que para o ano há mais.