Enchente para ver iluminação de Natal em Barcelos

As ruas de Barcelos encheram-se, no primeiro dia de dezembro, para assistir à cerimónia oficial de ligação das iluminações de Natal.

O ato simbólico marcou o início das festividades no concelho e a população juntou-se no centro da cidade para dar vida à ocasião, que contou com a atuação da Tuna Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

São 58 ruas com iluminações natalícias, que estarão acesas das 18 horas até às 24.

Ao mesmo tempo, foram inauguradas as exposições o "Presépio a 7 Artes'', na sala gótica dos Paços do Concelho, e "O Presépio - Uma imagem, várias interpretações", na Torre Medieval e no Posto de Turismo.