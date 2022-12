Enchente para ver Pais Natais Motard em Barcelos

As ruas do centro de Barcelos encheram-se para ver o desfile de Pais Natais Motard, uma iniciativa organizada pela Associação Clube Moto Galos, que decorreu na tarde deste domingo.

Equipados a rigor com motivos natalícios, os motociclistas passearam-se pela cidade perante milhares de pessoas que se abeiraram das estradas para os ver passar.

"É uma tradição que já temos há mais de 15 anos", revelou ao JN Pedro Sousa, presidente da Moto Galos, acrescentando: "É uma atividade que leva um colorido e uma animação diferentes à cidade. O tempo deu uma ajuda e as pessoas aderiram em massa".

E nem a hora, que coincidiu com o jogo da final do Mundial do Catar, entre a Argentina e a França, afastou a população deste tradicional passeio.

Embora não seja possível aferir o número de motas presentes no desfile, uma vez que a participação não carece de inscrição, Pedro Sousa não tem dúvidas de que voltou a ser um sucesso.