Encontro motard angaria cinco mil euros para os Bombeiros de Viatodos

O 2.º Encontro Motard dos Bombeiros Voluntários de Viatodos conseguiu angariar cinco mil euros para ajudar a comprar uma ambulância para a corporação barcelense.

A entrega simbólica do valor angariado aconteceu este domingo e contou com a presença do organizador, o Moto Clube de Macieira de Rates, e com os artistas que animaram o evento, Victor Rodrigues e Teixeira & Amigos.

O cantor do êxito "Ponha a mão na cabecinha" mostrou-se satisfeito com a "modesta quantia" angariada e mostrou-se disponível para voltar a ajudar. "Fico grato e estarei aqui para o que precisarem!", revelou Victor Rodrigues.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos, do concelho de Barcelos, está a angariar fundos para a aquisição de uma nova ambulância de socorro.