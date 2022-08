Escola de dança de Barcelos e Viana do Castelo vence campeonato europeu

A Flash Li Dance, sediada em Barcelos e Viana do Castelo, foi a grande vencedora do campeonato europeu de dança, que se realizou na última semana no Cinecittà World, em Roma, Itália.

Além de ter vencido na categoria de Melhor Escola, que valeu um prémio monetário de três mil euros, o grupo português venceu, também, os prémios de Escola Revelação.

Individualmente, a escola minhota conquistou, também, os prémios de Melhor Diretor, a ser atribuído à responsável pela escola, Liliana Vilas Boas, Melhor Bailarina, com Mara Cruz a vencer dos 11 aos 14 anos e Matilde Parente dos 15 aos 17 anos, entre outros prémios.

O júri do All Dance Europe ficou rendido às coreografias da Flash Li Dance, que conquistaram 21 medalhas de ouro e duas de prata.

Esta escola de dança ganhou notoriedade ao alcançar a semi-final do Got Talent Portugal, programa exibido pela RTP.