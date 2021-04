Escolha do número dois da lista do PS a Barcelos causa guerra entre concelhia e distrital

Nuno Dantas Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A escolha do número dois da lista do Partido Socialista candidata à Câmara de Barcelos está a criar uma guerra entre os órgãos da concelhia barcelense e a distrital.

A federação de Braga dos socialistas enviou esta quarta-feira um sms aos militantes a anunciar que, "na sequência das reuniões" entre os órgãos concelhios, distritais e nacionais, os candidatos para número um e número dois seriam Horácio Barra e Alexandre Maciel, respetivamente.

Horas depois, o PS Barcelos reagiu afirmando que o teor da mensagem emitida pela federação "não corresponde à verdade" e que, até ao momento, "não há qualquer acordo" sobre as listas concorrentes às Autárquicas.

"A única verdade, de acordo com o comunicado na reunião realizada em Lisboa no dia 23 de março de 2021, é que Horácio Barra foi designado como candidato a presidente da Câmara e Miguel Costa Gomes como número um da lista da Assembleia Municipal", lê-se no comunicado.