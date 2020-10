Família realojada após incêndio que destruiu casa em Barcelos

Olga Costa Hoje às 16:49 Facebook

A família que perdeu a habitação na manhã desta sexta-feira num incêndio em Alheira, Barcelos, vai ser realojada numa residência perto do local da tragédia. Na casa residiam sete pessoas, entre as quais uma criança de sete anos e uma idosa com mais de 80.

A informação foi confirmada ao JN pelo presidente de Junta, João Martins, explicando que a Câmara Municipal e a Segurança Social também já estão a par da tragédia.

O incêndio deflagrou pouco antes das 10 horas. As causas são ainda desconhecidas.

Uma das moradoras, com historial de doenças respiratórias, acabou por ser transportada ao Hospital de Barcelos, por precaução.

O incêndio aconteceu numa casa já com vários anos, com barrotes em madeira e estuque, o que dificultou o trabalho de combate às chamas.

Algumas paredes da habitação, devido ao calor, ao material frágil e ao trabalho dos operacionais no terreno, acabaram por desabar, atingindo um carro.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelos e a GNR.