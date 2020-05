Feira de Barcelos reabre na totalidade na próxima semana

Olga Costa Hoje às 12:34 Facebook

A feira semanal de Barcelos, uma das maiores do país, com quase 700 comerciantes, reabre na totalidade na próxima quinta-feira.

A decisão foi tomada pela autarquia depois de reuniões com representantes de feirantes, entre os quais o presidente da Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, Artur Andrade, com vista à definição da melhor forma de distribuir os comerciantes, cumprindo as regras de distanciamento social, devido à pandemia da covid-19.

Refira-se que a feira semanal, que acontece às quintas-feiras, deixou de se realizar a partir de 19 de março (o Estado de Emergência tinha sido decretado no dia anterior), tendo retomado, parcialmente, dia 7 deste mês, mas apenas para bens alimentares, produtos hortícolas e animais vivos (250 feirantes).

Segunda-feira, cerca de uma centena de comerciantes concentrou-se junto aos Paços do concelho de Barcelos, a pedir a rápida reabertura do espaço a todos os vendedores e que não houvesse grandes alterações na distribuição dos comerciantes. Ora, o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, foi sempre claro sobre este assunto, dizendo que seria impossível colocar os perto de 700 feirantes no mesmo recinto. Por isso, na próxima semana, o espaço destinado à feira será alargado para as áreas envolventes. Este projeto do Município depende, ainda, da aprovação das entidades de saúde.

O recinto vai continuar cercado com gradeamento, para o controlo de entradas. O uso de máscara será obrigatório.