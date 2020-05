Feira de Barcelos voltou a ser como era e até se fez fila para entrar

Olga Costa Hoje às 21:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Perto de 700 feirantes regressaram a uma das maiores feiras do país. Alguns vendedores reclamaram contra alteração de lugares, mas visitantes não faltaram.

As saudades eram muitas! Faltava a azáfama, a correria de sacos de compras, o barulho de milhares de pessoas. E até de alguns pregões já se tinha saudades. Dois meses e meio depois, aquela que é uma das maiores feiras do país está de volta, em Barcelos. Há mudanças, obrigatórias em tempos de pandemia, mas milhares não resistiram e fizeram fila esta quinta-feira para entrar no recinto da feira semanal.

Até às 11.30 horas, já cerca de oito mil pessoas tinham passado pela feira e nem todas as que queriam tinham entrado. Umas desistiram, outras estavam ainda na fila. Mesmo assim, eram já o dobro das registadas durante todo o dia da semana passada, altura em que só eram vendidos bens alimentares, produtos hortícolas e animais vivos. No entanto, ainda estão longe do habitual, sem pandemia.

Mas esta quinta-feira a essência da feira de Barcelos tinha voltado e a esmagadora maioria das pessoas com quem o JN falou estava satisfeita pelo regresso, mesmo que com mudanças.

Clientes satisfeitos

Se os vendedores estavam contentes pela reabertura, mas ainda na expectativa, os clientes só queiram feirar. Rosário Miranda, de Esposende, chegou cedo e entrou sem problema. "Também temos feira lá, mas esta é muito maior e aproveitei para vir, agora que já posso comprar de tudo". Mais à frente, Isabel Simões, de Barcelos, contava que era a primeira vez que ia à feira em quase três meses. "Vi algumas mudanças e é mais difícil, principalmente com este calor, mas encontrei o que queria".

Alguns feirantes tiveram de alterar de local e, se a maioria não ficou desagradada, alguns, como os de mobiliário, nem sequer montaram a tenda. Diziam-se sem espaço.

Houve também toldos que não puderam ser montados devido à existência de árvores nos novos lugares. Por isso, nas próximas semanas, são esperados reajustes. "Esta foi a primeira feira com todos os feirantes e estamos a falar de quase 700. Não é fácil organizar tantas pessoas, e estamos sempre disponíveis para tentar as melhores soluções, mas temos de ser rigorosos no cumprimento das regras. Não queremos voltar atrás", dizia o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes.

Ao contrário do que acontecia, agora o recinto, que foi estendido, está cercado com gradeamento. Dispõe de quatro entradas e saídas. O uso de máscara é obrigatório. "Percebo o controlo, mas a feira é grande e podiam deixar entrar mais pessoas", denunciava Cristiana Eira, comerciante de roupa. Dependendo do fluxo em cada setor, era possível estarem no recinto entre 1200 e 1500 clientes.