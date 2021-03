Feira semanal de Barcelos reabre para a semana com regras

Nuno Dantas Hoje às 16:15 Facebook

A feira semanal de Barcelos reabre na próxima semana, dia 8 de abril, anunciou ontem o presidente da Câmara em reunião de Câmara, na qual fez ainda o ponto da situação da evolução da pandemia do covid-19 no concelho.

Miguel Costa Gomes lembrou que a reabertura, ainda assim, está sujeita às diretrizes do Governo, podendo "haver uma regressão" da situação atual, apesar de não ter "nenhum indicador nesse sentido".

O autarca salientou que a situação no concelho está a evoluir de forma positiva, no entanto deixou o alerta para as festividades do próximo fim de semana: "Esperemos que na Páscoa as pessoas, ao contrário do que aconteceu no Natal e no Ano Novo, cumpram as regras em vigor para que não se propague a covid-19".

O concelho de Barcelos tem 177 casos ativos e há a lamentar três mortes na última semana.

Já a vacinação corre a bom ritmo, havendo a intenção de duplicar a capacidade do atual centro, que administra entre 220 a 250 doses diárias. No total, já foram vacinadas, com a primeira dose, 10 370 pessoas e, com as duas doses, 4100.