Feirantes de Barcelos juntam-se em frente à Câmara a pedir reabertura urgente

Dezenas de feirantes reuniram-se esta segunda-feira de manhã em frente aos Paços do Concelho para pedir a rápida reabertura da feira semanal de Barcelos.

Os representantes dos comerciantes não tinham reunião agendada e acabaram por não ser recebidos por ninguém do Executivo, que já afirmou, no entanto, estar disponível para os ouvir nos próximos dias.

Em declarações ao JN, dizem que o recinto da feira tem "todas as condições" para reabrir o mais rapidamente possível, mas admitem que isso poderá não acontecer antes do início de junho.

"A maioria dos feirantes está costas com costas e, para os da frente, já temos um corredor com cerca de três metros. Depois temos os corredores centrais com 10/12 metros", começou por contar José Carlos Ferreira, feirante "desde que nasceu" do setor do vestuário.

E acrescenta: "São só necessárias algumas alterações, nomeadamente nas lavradeiras. Essas é que estão juntas, mas também temos propostas para elas. O que queremos é que a feira reabra o mais rapidamente possível e com o mínimo de alterações possíveis".

A feira semanal em Barcelos, que acontece às quintas-feiras, reabriu já dia 7 de maio, mas apenas para bens alimentares, produtos hortícolas e animais vivos, num total de cerca de 250 comerciantes. De fora estão, para já, todos os outros setores (430 feirantes), como loiça, vestuário e calçado.

A Câmara já fez saber que a feira semanal, tal como era conhecida até ao surgimento da pandemia, não será possível nos próximos tempos, para que seja mantido os distanciamentos entre comerciantes.