Feirantes de Barcelos não pagam renda por seis meses

Feirantes e comerciantes do mercado de Barcelos estão dispensados de pagar renda durante seis meses, face à pandemia de Covid-19.

A Câmara de Barcelos aprovou a suspensão, por seis meses, do pagamento das taxas de ocupação de espaços municipais, como o recinto da feira semanal e do mercado municipal, encerrados há já mais de duas semanas. A decisão foi votada e aprovada na última reunião de Câmara, que decorreu via videoconferência.

Com o encerramento também dos serviços municipais, inclusive o Balcão Único, a Câmara suspendeu igualmente o pagamento de taxas, como a de resíduos sólidos, até 30 de junho. "Depois iremos avaliar se será uma suspensão ou se não haverá mesmo lugar a pagamento, atendendo ao impacto que esta pandemia irá provocar nos munícipes", afirmou o autarca, Miguel Costa Gomes.

Entretanto, a Autarquia vai também colaborar, no "imediato, nas despesas que instituições, como IPSS, centros de saúde, hospital ou corporações de bombeiros, têm no combate à Covid-19. Em causa estará, por exemplo, a aquisição de máscaras e equipamentos de proteção individual, combustível e outros. "Sabemos que há fornecedores que exigem o pagamento no ato da entrega e outros a quem podemos pagar depois, estando a fatura na posse do Município. Vamos estar atentos a estas duas situações, pagando a fatura ou adiantando valor, que depois se converterá em subsídio", salientou ainda Costa Gomes.