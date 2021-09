Ferido grave em acidente com três carros em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 10:15 Facebook

Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou gravemente ferida após uma colisão, a envolver três automóveis, ocorrida esta manhã em Encourados, freguesia de Barcelos.

A vítima teve de ser desencarcerada e foi, posteriormente, transportada para o hospital de Braga.

O alerta foi dado por volta das 7.30 horas para um choque entre três automóveis na estrada nacional 103, que liga Barcelos a Braga. Além do ferido grave, do acidente resultaram dois feridos ligeiros, também duas mulheres, na casa dos 30 anos, que foram assistidas no hospital de Barcelos.

No local estiveram os bombeiros de Barcelinhos, que prestaram socorro com três ambulâncias e um veículo de desencarceramento, a VMER de Barcelos e a GNR, que tomou conta da ocorrência.

Este foi o terceiro acidente em Barcelos no espaço de poucas horas. Ao final da noite de ontem, segunda-feira, dois acidentes, em Palme e Vila Frescainha S. Martinho, provocaram sete feridos ligeiros.