Festa das Cruzes de Barcelos regressa após dois anos de interregno

A Festa das Cruzes, em Barcelos, está de regresso após dois anos de interregno, devido à pandemia da covid-19.

O anúncio foi feito pelo Município após ter reunido com os responsáveis pela Autoridade de Saúde Pública do concelho, que deram o aval à realização do evento.

A festividade vai decorrer nos mesmos moldes do período pré-pandemia, com a Batalha das Flores a 1 de maio e a Procissão das Cruzes no feriado municipal, no dia 3.

A Festa das Cruzes é a primeira grande romaria do Minho e leva a Barcelos milhares de pessoas.