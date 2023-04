Festa das Cruzes: "É um trabalho cuidadoso, delicado, mas recompensador"

Arranca, esta sexta-feira, a primeira grande romaria do Minho: a Festa das Cruzes, em Barcelos, que marca o início das mais genuínas e típicas festividades da região, carregadas de tradição e religiosidade.

O evento, que atrai milhares de pessoas à cidade, prolonga-se por seis dias e, às diversões e comes e bebes, junta-se muita música, arraiais minhotos, tapetes de pétalas, batalha das flores e a procissão que congrega as cruzes das 89 paróquias do concelho.

O pontapé de saída é dado com a inauguração dos tapetes de pétalas de florais naturais, pelas 17.30 horas, no Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz, um trabalho minucioso, feito à mão, e que leva dias a ser preparado. Depois de escolhidos os temas, é feito o desenho dos tapetes. Tudo começa na escolha e apanha das flores da época. Posteriormente, cerca de dez pessoas retiram as pétalas, para serem colocadas nos moldes de barro molhado, que fazem os desenhos e o preenchimento dos tapetes.