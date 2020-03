Festa das Cruzes em Barcelos cancelada

Olga Costa Hoje às 16:54 Facebook

É praticamente certo que a primeira grande romaria do Minho, a Festa das Cruzes, em Barcelos, não acontecerá este ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, esta segunda-feira em conferência de imprensa, por videoconferência.

Costa Gomes anunciou que iria ter, entre amanhã e quarta-feira, uma reunião com todos os vereadores. Um dos temas em cima da mesa será o futuro da Festa das Cruzes. Embora a decisão caberá a todos os vereadores, Costa Gomes já relevou o seu sentido de voto, dizendo que, no seu entender, não haverá condições para a realização da romaria, que tem o seu ponto alto no feriado municipal de 3 de maio. O autarca afirmou mesmo que não haverá condições à realização de nenhum evento cultural até final de junho devido à pandemia provocada pela Covid-19. "Provavelmente nem a Feira do Livro (julho) será realizada". A Feira do Artesanato, no mês seguinte, também poderá não acontecer, mas isso será avaliado depois, vaticinou o edil.

Câmara já liquidou dois milhões a fornecedores

Entretanto, a Câmara de Barcelos, como "medida de solidariedade com as empresas", antecipou "todos os pagamentos a fornecedores". Foram já pagos dois milhões de euros, afirmou Costa Gomes, dizendo que Barcelos tem uma "boa tesouraria, na ordem dos 16 milhões de euros".

A Câmara colocou, ainda, ao dispor uma espécie de "call center", através do número 235 809 655 para o qual particulares e empresas podem ligar, todos os dias, das 8 horas às 20 horas, para colocar dúvidas