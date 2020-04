Festa das Cruzes em Barcelos será nas redes sociais

Olga Costa Hoje às 16:35 Facebook

Barcelos vai assinalar a Festa das Cruzes online, através de mensagens e vídeos colocados nas redes sociais e no site do Município, com os momentos mais marcantes da primeira grande romaria do Minho.

A Festa das Cruzes deveria estar já a decorrer, mas acabou cancelada devido à pandemia pela Covid-19. Por isso, serão feitos vídeos com imagens de edição passadas.

Assim, até domingo, feriado municipal, não faltarão imagens da feira de Barcelos, dos arcos de romaria, dos tapetes de pétalas, da batalha das flores, que deveria acontecer esta sexta-feira, ou da procissão das cruzes. Domingo, será, ainda, transmitida, às 12 horas, uma missa em direto da Igreja do Senhor da Cruz.

Recorde-se que, em reunião de Câmara, o executivo aprovou suspender todas as atividades culturais, desportivas e recreativas dos próximos meses.