Fotografam Barcelos e levam para casa mil euros em prémios

O concurso de fotografia "Património Natural de Barcelos", promovido pela autarquia, valeu a quatro barcelenses prémios monetários que totalizam mil euros.

Com uma fotografia intitulada "Luz da Vida", Wilson Mário Silva arrecadou o lugar mais alto do pódio e levou para casa 400 euros. Catarina Fonseca, com a fotografia "Margens do Rio Cávado", conquistou o segundo lugar e Afonso Santos, que fotografou o "Monte do Facho", fechou o pódio. Os segundo e terceiro classificados foram premiados com 300 e 200 euros, respetivamente.

As fotografias estiveram expostas ao público e os internautas puderam escolher a preferida. Entre os 28 trabalhos a concurso, a escolha recaiu sobre a "Poupa - A desconfiada", que valeu a Adelino Silva um prémio de 100 euros.

PUB

"Esta iniciativa tem como objetivo consciencializar e sensibilizar a população para a defesa e valorização do património natural do ​​​​​​​concelho e promover o ambiente, divulgando a sua fauna, flora, paisagens únicas e lugares desconhecidos", pode ler-se no comunicado do Município barcelense.