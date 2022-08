António Ribeiro Novo ganhou 500 euros por ter as varandas mais floridas de Barcelos. O habitante de Barcelinhos foi o grande vencedor do concurso Barcelos Florido, uma iniciativa do Município, que tem como objetivo contribuir para a atratividade turística à cidade de Barcelos, freguesia de Barcelinhos e Arcozelo.

Em segundo lugar ficou Maria da Conceição Silva, vizinha do vencedor, e em terceiro ficou Alzira Alves Costa, moradora no centro da cidade. Para casa levam 400 e 300 euros, respetivamente.

O concurso premiou, também, a melhor rua - Rua Miguel Bombarda, no centro de Barcelos -, e o melhor largo - Largo da Igreja, em Barcelinhos -, que tiveram direito a 350 euros cada.

Os 20 primeiros classificados tiveram direito a um prémio monetário.