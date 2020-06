GNR recupera 25 viaturas furtadas numa oficina em Barcelos

Hoje às 19:03 Facebook

A GNR e a Polícia Judiciária desmantelaram, esta quinta-feira, uma suposta rede de venda de peças de carros furtados, num armazém de oficina situado em Vila ​​​​​​​Frescaínha, no concelho de Barcelos. Durante a operação, foram detidas duas pessoas, em flagrante delito.

Em comunicado, a GNR explica que o comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, deteve dois homens, de 25 e 26 anos, por furtos, desmantelamento e recetação de veículos, em Vila Frescaínha, S. Pedro, Barcelos.

A operação foi levada a cabo no âmbito de uma investigação que durava há cerca de um mês, relacionada com furtos, desmantelamento e recetação de veículos. Foi dado cumprimento a dois mandados de busca a dois armazéns de venda de peças auto usadas em Barcelos e os suspeitos foram detidos em flagrante, no momento em que se encontravam a desmantelar peças de veículos automóveis no interior de um armazém.

