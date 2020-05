GNR vigia comunidade cigana em Barcelos após caso positivo de covid-19​​​​​​​

Olga Costa Hoje às 11:21 Facebook

A GNR está a assegurar a vigilância da comunidade cigana da Lagoa Negra, em Barqueiros, Barcelos, depois de ter sido detetado um primeiro caso positivo de ​​​​​​​covid-19.

Há três dias que a comunidade, com cerca de cinco dezenas de membros, está em quarentena.

Todos os elementos, incluindo crianças e idosos, já fizeram o teste, estando a aguardar os resultados. O primeiro caso terá sido detetado numa criança.

Com familiares em Apúlia (Esposende) e em Vila Verde, a missão da GNR é assegurar que os membros daquela comunidade de Barqueiros cumpram a quarentena, até porque há a suspeita de o vírus ter chegado até eles através do contacto com um elemento da comunidade cigana de Vila Verde.