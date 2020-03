Grupo Becri encerra e manda para quarentena 420 trabalhadores em Barcelos

Olga Costa Hoje às 14:44 Facebook

A Becri, com sede em Barcelos, encerrou todas as empresas do grupo e mandou para quarentena os 420 trabalhadores. É um dos empregadores mais significativos do concelho. A empresa que se dedica essencialmente ao ramo têxtil tem fábricas não só em Barcelos, mas também em Esposende e Vila Verde.

Em comunicado, a Becri dá conta que a decisão, tomada esta sexta-feira, surge depois de dois trabalhadores da empresa em Barcelos (na freguesia de Alvelos) terem dado positivo para o novo coronavírus. Desde quinta-feira que os dois colaboradores e mais 46 funcionários se encontravam em quarentena, tendo o grupo agora decidido encerrar todos os seus espaços.

"Desde a primeira suspeita de contágio de um funcionário que a Becri, de imediato, não só entrou em contacto com a linha SNS24 e o departamento de medicina laboral, seguindo todas as instruções recebidas e as melhores práticas científicas ao dispor do conhecimento atual, como, por iniciativa própria, implementou confinamento do trabalhador em questão. O grupo tudo fará para manter a sua atividade económica, a sustentabilidade do seu futuro e de todos os postos de trabalho" afirma a empresa no comunicado.

O grupo investiu, nos últimos três anos, 15 milhões de euros, tem 32 clientes e 95% da sua produção destina-se à exportação.