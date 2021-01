Homem de 65 anos atropelado mortalmente em Barcelos

Olga Costa Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 65 anos perdeu a vida ao ser atropelado ao final da tarde desta terça-feira, em Arcozelo, Barcelos.

O acidente teve lugar na Avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Barcelos-Arcozelo, numa das vias mais movimentadas da malha urbana à hora de ponta. Embora com passadeira próxima, a vítima não estaria a atravessá-la. Muitos populares falavam na fraca visibilidade no local, pedindo mais iluminação pública. "Desde que moro perto, não me lembro de haver atropelamentos naquela zona, mas há mais de três meses que não há iluminação e desde aí já é o segundo atropelamento", dizia um morador.

O óbito acabou por ser declarado no local. O sexagenário perdeu a vida a poucas dezenas de metros de casa. Embora natural de Guarda, a vítima morava em Arcozelo, na Praceta Cristóvão Colombo.

O alerta foi dado às 17.45 horas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Barcelos, a VMER local, que atestou o óbito, e a PSP. O cadáver foi removido para a morgue do Hospital de Barcelos.