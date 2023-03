Homem em estado grave após atropelamento em Barcelos

Um homem de 65 anos ficou em estado grave, na manhã desta sexta-feira, depois de ter sido atropelado por um carro em Rio Côvo Santa Eugénia, freguesia de Barcelos.

O acidente aconteceu perto das 9 horas, na zona da Tomadia, desconhecendo-se as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, com uma ambulância e três operacionais, com o apoio da VMER. A vítima foi transportada para o hospital de Braga com ferimentos considerados graves.

A GNR tomou conta da ocorrência.