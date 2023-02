Homem gravemente ferido em despiste de autocarro em Barcelos

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido na sequência do despiste de um autocarro ocorrido ao final da manhã desta quinta-feira em Palme, freguesia de Barcelos. Houve, ainda, um ferido ligeiro que resultou do acidente.

O despiste aconteceu na Estrada Nacional 103, que liga Barcelos a Viana do Castelo, pouco depois das 11 da manhã.

Ao que o JN apurou, o autocarro, ao desviar-se de um camião, acabou por se despistar.

PUB

No acidente, um homem ficou ferido com gravidade e foi transportado para o hospital de Barcelos e uma mulher, na casa dos 70 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no hospital de Braga.

Prestaram socorro os bombeiros de Barcelos e a Cruz Vermelha de Marinhas.

A GNR tomou conta da ocorrência.