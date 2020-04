Homem leva Compasso Pascal em carrinha a imitar o "papamóvel" em Barcelos

Olga Costa Hoje às 20:10 Facebook

Homem leva Compasso Pascal a várias freguesias de Barcelos, à revelia das instruções da Igreja católica, que proibiu os clérigos de levarem a cruz em viaturas.

Inspirado no "papamóvel", o carro descapotável que transporta o Papa nas suas aparições públicas, David Loureiro quis fazer algo similar em Barcelos nesta celebração Pascal atípica, devido ao estado de emergência e à proibição de as pessoas circularem entre concelhos até segunda-feira para evitar a propagação do Covid-19.

Conhecido pela sua extravagância e dinamismo, David Loureiro, nesta Páscoa, não deixou de dar vistas. Conduzindo uma carinha de caixa com uma espécie de caixa em vidro, transportou a imagem de Jesus Cristo na cruz por várias freguesias do concelho.

Com música bem audível, a sir de um jipe que seguia à frente da carrinha, tentou fazer aquilo que a Igreja católica proibiu aos padres este ano.

Sem Compasso Pascal, é assim que David Loureiro celebra o dia, ele que já usou o seu veículo com a caixa em vidro em outras ocasiões festivas na cidade. E pelas ruas não houve quem ficasse indiferente, mesmo sem cair de casa.