Um homem, de 79 anos, morreu, este domingo de manhã, atropelado pelo próprio carro, em Balugães, no concelho de Barcelos.

As circunstâncias do acidente, que ocorreu, perto do meio-dia, ainda estão por apurar.

Ao local acorreram os bombeiros de Barcelos e a VMER, que fez manobras de reanimação, mas não conseguiram salvar o indivíduo.

A GNR tomou conta da ocorrência.