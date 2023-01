Hospital de Barcelos recebeu 29 novos médicos internos

O Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, recebeu esta segunda-feira 29 novos médicos internos.

O presidente do Conselho de Administração, Joaquim Barbosa, deu as boas-vindas aos novos profissionais de saúde, lembrando que "o foco da missão do hospital é prestar cuidados de saúde de qualidade, de forma a corresponder verdadeiramente às expectativas dos utentes" que recorrem aos serviços daquela unidade hospitalar.

Entre os novos médicos, há 26 internos de formação geral e três internos de especialidade, sendo dois de formação específica de medicina e um de ortopedia.