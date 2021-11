Identificados adolescentes que esmurraram gato em Barcelos

Emília Monteiro Hoje às 09:28 Facebook

Já estão identificados os adolescentes de Barcelos que, na passada sexta-feira, colocaram um gato dentro de um saco para o agredir. A agressão ocorreu junto à Escola do Rio e foi presenciada por moradores.

"Apesar de não termos presenciado a situação, já nos chegou material suficiente para identificar os adolescentes envolvidos", refere, em comunicado, a associação Streetdogs.

Amanhã, segunda-feira, os responsáveis pela associação de defesa do animal vão contactar a escola alegadamente frequentada pelos agressores e apresentar queixa na PSP. O animal estaria na rua quando vários adolescentes o meterem num saco e começaram a pontapear e a esmurrar. As agressões só pararam quando moradores começaram a gritar e foram socorrer o gato.

"Além de uma situação de maus-tratos a animais, punível com pena de prisão, basta ler estudos sobre o assunto, para perceber que maus-tratos aos animais em criança e crimes de psicopata em adultos estão muitas vezes relacionados", pode ainda ler-se no comunicado. O gato, que tem uma coleira mas não tem microchip, já foi acolhido por uma família de Barcelos, continuando a associação a suportar as contas do veterinário.

"Não vai ser adotado já porque pode ter fugido de casa ou estar perdido. Se não aparecer ninguém a procura-lo, então será adotado", explicou Alexandra Figueiredo, presidente da Streetdogs