Incêndio destrói fábrica de acrílicos em Barcelos

Uma fábrica de produção de componentes acrílicos está a ser consumida por um incêndio de grandes proporções que deflagrou ao final da tarde desta terça-feira, em Balugães, Barcelos.

O material altamente inflamável está a dificultar as operações no terreno.

No local estão elementos das três corporações do concelho, Bombeiros de Barcelos, Barcelinhos e Viatodos, assim como a corporação de Vila Verde, com perto de 40 elementos e 14 viaturas. A proteção civil de Barcelos também já está no local.

O alerta foi dado às 18.31 horas.