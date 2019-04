Acidente com carro parado na A11 causa ferido grave

JN Ontem às 23:20 Facebook

Um carro parado na faixa do meio da A11, no sentido Braga/Barcelos, causou, este domingo à noite, um acidente com outro veículo do qual resultaram três feridos, um deles com gravidade.

O carro parado, um Seicento, da marca Fiat, originou o embate com outra viatura, da marca BMW, na localidade de Martim, no sentido Braga/Barcelos.

O alerta foi dado às 20.39 horas e para o local foram mobilizados vários meios, nomeadamente os Sapadores de Braga, as VMER de Barcelos e de Braga, os Bombeiros Voluntários de Barcelos e o INEM.

O ferido grave foi transportados para o Hospital de Braga e os outros dois para Barcelos.

O estado em que ficou o Fiat Seicento, todo amassado e reduzido a metade, é ilustrativo do aparato e da violência do acidente.