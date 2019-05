Agente da PSP sofreu lesão após agressão em Barcelos

Hoje às 17:03 Facebook

Um agente da PSP sofreu uma "grave lesão" na madrugada de quarta-feira, em Barcelos, após ter sido empurrado por um homem de 25 anos durante um desacato na zona de bares da Festa das Cruzes.

Em comunicado esta quinta-feira, a PSP refere que a ocorrência se registou pelas 5.45 horas, na Alameda das Barrosas, tendo o homem sido detido por desobediência, resistência e coação a agente de autoridade.

"No decorrer da intervenção policial, o suspeito não acatou as ordens do elemento policial, tendo empurrado o elemento policial e envolvendo-se com ele, causando no polícia uma grave lesão", acrescenta.

O polícia sofreu uma rutura de um tendão da coxa e teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

Vai ainda ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Da ocorrência, e ainda segundo o comunicado, resultaram ainda ferimentos noutro elemento policial e danos no fardamento.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Barcelos.