Ambulância sofre acidente aparatoso quando seguia para emergência

Dois feridos é o resultado de um aparatoso acidente, este sábado à tarde, em Gilmonde, Barcelos.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barcelos seguia em marcha de emergência quando colidiu com um veículo que tentava mudar de faixa. O condutor perdeu o controlo da ambulância e o veículo "voou" literalmente sobre o carro e ficou imobilizada a cerca de 50 metros de distância. O embate foi de tal ordem violento que a porta lateral da ambulância ficou pelo caminho.

Do acidente resultaram ferimentos ligeiros nas duas mulheres, mãe e filha, que seguiam no ligeiro. Os dois bombeiros também foram assistido no Hospital de Barcelos "por precaução".

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 205, no sentido Barcelos-Póvoa Varzim.

O alerta foi dado às 15.42 horas e para o local foram enviados cinco veículos e 10 elementos da corporação de Barcelinhos. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos também foi acionada.