Artesã barcelense Júlia Ramalho vence Grande Prémio Carreira

A artesã barcelense Júlia Ramalho e o município de Barcelos foram distinguidos, na tarde desta quinta-feira, durante a atribuição do "Prémio Nacional do Artesanato 2017", promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A artesã de 71 anos, Júlia Ramalho, venceu o mais aguardado dos galardões: foi distinguida com o "Grande Prémio Carreira". Júlia é neta de uma das mais conceituadas artesãs do país, Rosa Ramalho, e foi homenageada pelos mais de 60 anos de trabalho dedicados ao artesanato. "A artesã soube honrar e valorizar o legado da avó, Rosa Ramalho, e notabilizar ainda mais a obra artística da família Ramalho, criando peças enquadráveis, rememorativas e adaptáveis à sociedade de cada um dos tempos em que viveu e vive", explica o Município em comunicado.

Já Barcelos recebeu o "Prémio Promoção para Entidades Públicas", que visa reconhecer o trabalho dos organismos públicos em prol das artes e ofícios.

Estas distinções acontecem poucos meses depois de Barcelos ter sido reconhecida com o selo de Cidade Criativa da UNESCO, na categoria de Artesanato e Arte Popular.

O presidente da câmara, Miguel Costa Gomes, fala da distinção como um "motivo de orgulho" e "o corolário de uma estratégia bem concertada e sustentada que o município de Barcelos tem implementado, nos últimos anos, para promover, valorizar e salvaguardar as práticas e as produções artesanais do concelho".

O prémio "representa, para além do reconhecimento, uma responsabilidade acrescida, obrigando a que continuemos a trabalhar na preservação do artesanato barcelense enquanto herança e património que nos foi legado e que nos compete defender, desafio a que continuaremos a responder com um profundo sentido de serviço público e de compromisso para com os barcelenses", acrescenta Miguel Costa Gomes.