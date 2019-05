Barcelos Bus já transportou 80 mil pessoas e vai ser reforçado

Olga Costa Hoje às 19:28 Facebook

O Barcelos Bus, a rede de transportes públicos de Barcelos, vai ser reforçado.

Até agora, o projeto, que está ainda numa fase experimental, contava com a circulação de apenas dois autocarros, mas, a partir de sexta-feira, haverá mais dois a circular pela cidade. A medida irá permitir que o espaçamento entre viagens seja reduzido para metade. Assim, a linha amarela passa a garantir uma frequência de passagem em cada paragem de 20 minutos e, na linha vermelha, o autocarro passará a circular de meia em meia hora em cada paragem.

A operar com um total de quatro autocarros, o Barcelos Bus passará também a servir novas zonas da cidade, como a Escola Secundária de Barcelos e Medros, em Barcelinhos.

Tal como as primeiras viaturas, as novas também estão adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida e equipadas com Wi-fi.

O Barcelos Bus arrancou em meados de setembro de 2018 e. até dia 30 de abril. já transportou perto de 80 mil passageiros. Entretanto, até 31 de junho, todos os alunos com passe estudante, urbano ou interurbano, podem viajar gratuitamente na rede Barcelos Bus.