Barcelos vai criar Museu do Design Português

Barcelos vai criar o Museu do Design Português. O projeto foi aprovado na última sessão de Câmara e visa um protocolo por 11 anos.

Em causa está um contrato de colaboração com o colecionador e designer Paulo Parra, cujo acervo privado passará a estar exposto na Casa Conde de Vilas Boas, edifício barcelense que será recuperado e adaptado para a criação do Museu do Design Português.

O protocolo entre a Câmara e o colecionador foi assinado esta semana.

A coleção de Paulo Parra conta com cerca de 500 peças que "constituem produtos de referência de empresas de enorme importância histórica, como a Vista Alegre, Electrocerâmica, Porcelanas de Coimbra, Bordalo Pinheiro, Oliva, Hipólito ou TAP. Trata-se de um património artístico único na história do design, inovação e tecnologia portuguesas, pelo que o seu valor, embora difícil de quantificar, dado não existirem referências nacionais ou internacionais, que possibilitem uma comparação, pela sua qualidade única, se estima em valor nunca inferior a um milhão de euros", dá conta o Município.

O Município pagará, nos dois primeiros anos, 15 mil euros e, nos seguintes, 35 mil euros anuais.

Este Museu de Design Português poderá ser um importante foco de estudo para os alunos da Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), localizado em Barcelos.