Barcelos vai ter 10 postos de carregamento para carros elétricos

Barcelos vai passar dez postos de carregamento de carros elétricos. A proposta foi esta sexta-feira aprovada em reunião de Câmara. Os locais estão definidos e caberá agora aos privados avançar com os pedidos de licenciamento ao Município.

Os "carregadores" ficarão localizados no perímetro urbano e cada posto ocupará dois lugares de estacionamento exclusivos para carregamento de veículos elétricos. Haverá em Barcelinhos (junto à Escola Rosa Ramalho e no Largo Guilherme Gomes Fernandes); junto ao Tribunal; perto do "Campo da Feira" serão colocados dois na Avenida Sidónio Pais, um em cada sentido; na Praça de Pontevedra; na Avenida dos Combatentes Grande Guerra (junto à saída do hospital); na estação de comboios e na Praceta Correio Mor (Junto à sede da freguesia de Arcozelo).

Em comunicado, a Câmara explica como será feito a partir de agora: "Os postos serão instalados em áreas de domínio público, tituladas pela Câmara Municipal que atribuirá licenças aos operadores privados que ficam responsáveis pelas obras de instalação, contratação com os comercializadores de eletricidade e manutenção dos equipamentos".