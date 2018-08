Câmara de Barcelos entrega 1173 ecopontos gratuitos

Olga Costa Hoje às 16:34 Facebook

A Câmara de Barcelos, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Cávado, está a distribuir gratuitamente 1173 ecopontos domésticos e 351 compostores. A campanha de sensibilização ambiente arrancou esta quarta-feira e prevê a entrega dos equipamentos a quem se candidatou nos dias 4, 12 e 14 de setembro, no Estádio Cidade de Barcelos.

A campanha, lançada há uma semana, foi um verdadeiro sucesso devido à elevada adesão, explicou o vereador do Ambiente, José Beleza, esta quarta-feira, aquando da entrega da primeira remessa de equipamentos. A iniciativa irá permitir, afirmou ainda o vereador, que a recolha seletiva aumente no concelho.

Os pedidos de equipamentos foram em número muito superior aos equipamentos disponíveis, pelo que, neste momento, já não são possíveis novas inscrições.

Além da entrega dos ecopontos e dos compostores, será também realizada uma palestra sobre, essencialmente, a compostagem doméstica, a realizar-se dia 14 de setembro, às 18 horas, no Estádio Cidade de Barcelos.

Este projeto foi cofinanciado pelo PO-SEUR - Programa Operacional Temático da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, alinhado com o previsto na Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Cávado 2014-2020.