Câmara de Barcelos garante que preço da fatura água não vai aumentar

Olga Costa Hoje às 20:41

O valor da fatura da água e do saneamento vai manter-se, mesmo com as alterações ao contrato de concessão aprovadas, esta sexta-feira, em reunião extraordinário de Câmara.

A garantia foi dada pelo presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes. O edil explicou que o aumento do valor a pagar pelo saneamento será "compensado" pela redução do preço da água. Costa Gomes falou de um "acordo mais favorável", porque também elimina o valor a pagar pelos ramais de ligação até 20 metros.

A adenda ao contrato de concessão implica a aquisição, por parte do município, de 49% da empresa Águas de Barcelos pelo valor de cerca de 67 milhões de euros.

As alterações foram aprovadas com os votos a favor dos vereadores do PS e o independente José Pereira. Já a oposição manteve a mesma postura que havia tido aquando da discussão e votação da primeira alteração ao contrato, em novembro de 2017. O PSD e o CDS, que sempre se mostraram favoráveis à entrega a privados dos serviços de água e saneamento, abstiveram-se, dizendo que o contrato agora aprovado é "mau", especialmente porque chega tarde. Mais crítico foi o vereador independente do BTF. Domingos Pereira sempre defendeu o resgate total da concessão ou a aquisição por parte da Câmara de uma posição maioritária na empresa (75%), e duvida da viabilidade económico-financeira da futura concessão.

Esta adenda ao contrato inicial nasce de uma negociação extrajudicial entre a Câmara e a Águas de Barcelos depois de o município ter sido condenado a pagar aos privados 172 milhões de euros, devido ao reequilíbrio financeiro da empresa. Recorde-se que os consumos iniciais previstos no caso base nunca foram atingidos, por isso, a Águas de Barcelos exigiu à autarquia uma espécie de compensação.

O acordo agora aprovado, que dará origem a uma espécie de parceria público-privada, será enviado à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). O presidente da Câmara espera ter o "conforto" de uma posição favorável da reguladora, mas também recorda que a posição da ERSAR "não é vinculativa", pelo que, seja qual for a avaliação ao acordo, este será o documento que a Câmara enviará para o Tribunal de Contas.