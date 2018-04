Câmara de Barcelos "tira" vereador ao BTF e garante maioria

Olga Costa Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Seis meses depois de ter vencido a Câmara em Barcelos, o PS consegue um acordo com o independente José Pereira, que lhe permitirá governar com maioria.

José Pereira, que deverá ser apresentado esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, foi eleito pelo BTF - Barcelos, Terra de Futuro, o movimento independente criado por Domingos Pereira, ex-vice-presidente da Câmara nos dois últimos mandatos socialistas. Recorde-se que Domingos Pereira ficou sem pelouros em maio de 2016, depois de o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, o ter acusado de "deslealdade".

O "namoro" entre José Pereira, o segundo eleito do BTF e militante do PS suspenso, e Miguel Costa Gomes já duraria há semanas, mas só agora se concretiza.

Barcelos tem 11 vereadores e com a nova configuração, o PS junta aos cinco eleitos o vereador do BTF, que lhe dá maioria, o PSD mantém os três, o BTF fica apenas com um representante e o CDS também.

Depois da conferência de imprensa, para as 17 horas desta quinta-feira está marcada uma reunião de Câmara extraordinária (à porta fechada), em que será votada a autorização para o exercício de funções a tempo inteiro de cinco vereadores (mais um do que até agora) e a delegação de competências da Câmara no presidente, o que, com o voto favorável de José Pereira, passará, levando ao fim das sessões de Câmara com perto de 250 pontos e várias horas de duração.

Em comunicado enviado ao JN, Domingos Pereira diz que, pese embora os vários pedidos de reunião feitos pelo BTF, "nunca" o movimento foi contactado e "muito menos esclarecido" sobre o acordo entre José Pereira e Costa Gomes.

Perante a ausência de explicações, o movimento faz saber que José Pereira já não representa a posição política do BTF.