Freguesia de Barcelos quer afastar padre: "Não temos um pastor, temos um gatuno"

Abaixo-assinado será entregue segunda-feira ao arcebispo de Braga.

Carapeços, em Barcelos, está num verdadeiro alvoroço. Um abaixo-assinado está a circular a pedir o afastamento imediato do padre João Antunes. A freguesia tem cerca de 1800 eleitores e a recolha de assinaturas conta já com quase 900 subscritores, o que significa que grande parte dos habitantes assinou o documento que será entregue ao arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, segunda-feira.

Os desentendimentos com o pároco não são de agora, mas agravaram-se há duas semanas, depois de o padre dizer, durante uma missa, que recebeu mensagens insultuosas de um dos elementos do Grupo de Jovens (Kyrios). O caso mereceu um desmentido público. "É absolutamente falso o facto de o conteúdo das mensagens enviadas pelo jovem ser insultuoso. Já o mesmo não podemos afirmar quanto às mensagens de resposta...", pode ler-se no comunicado feito pelo grupo de jovens.

Desagradado com esta situação, João Antunes terá suspendido o grupo, "proibindo-o de utilizar qualquer espaço ligado à Igreja", é referido num segundo comunicado divulgado esta quinta-feira. Com o grupo suspenso, os jovens fizeram chegar o caso à arquidiocese de Braga que é quem terá agora a última palavra em relação ao diferendo que está a dividir a freguesia.

Solidárias com o grupo de jovens, a esmagadora maioria das catequistas recusa dar catequese.

Entretanto, nos últimos dias foi colocada uma faixa na Igreja, em que se lê "Não temos um pastor, temos um gatuno". O Kyrios já veio dizer não ser o autor da tarja.