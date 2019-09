Contramão na A3 provoca violento acidente e faz um morto

JN Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 27 anos morreu após um acidente com o carro que conduzia em contramão na A3, na madrugada deste sábado, na zona de Lama, Barcelos.

O acidente ocorreu pelas 4.28 horas, ao quilómetro 52.6 da A3, no sentido Braga-Valença. Um carro em contramão colidiu com um camião de transporte de matérias perigosas, que ainda tentou desviar-se, encostando-se ao separador central.

O carro foi arrastado mais de 50 metros desde o local de embate. A cisterna do camião dobrou e foi necessário efetuar trasfega dos 33 mil litros de combustível. Testemunhas no local relataram que o veículo, da marca Mercedes, circulava a mais de 120 km/h, havendo um outro carro a acompanhá-lo a cerca de 140 km/h, na faixa contrária, desde a estação de serviço de Barcelos. O condutor terá andado em contramão cerca de quatro quilómetros até colidir com o camião.

As manobras de desencarceramento da vítima, um homem de 27 anos natural de Guimarães, duraram cerca de três horas. Apesar das manobras de reanimação, acabou por falecer no local cerca das 8 horas.

Estiveram no local os Sapadores de Braga, com veículo de desencarceramento e ambulância, com oito elementos, os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos com nove elementos, uma VMER de Famalicão, a GNR de Ponte de Lima e a Brisa.

Foi acionado mais um veículo dos Bombeiros Sapadores de Braga, com seis homens, para auxiliar na trasfega.