Criado grupo de trabalho em nome do novo hospital de Barcelos

Barcelos criou um grupo de trabalho para defender a construção de um novo hospital. A proposta, apresentada pelo autarca, foi aprovada na quarta-feira à noite, em Assembleia Municipal.

O grupo irá ser composto pelo presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Municipal (AM), a vereadora de Saúde Pública, elementos de todas as forças políticas com representação na AM e quatro presidentes de Junta (um do PS, um do PSD, um do BTF - movimento independente Barcelos, Terra de Futuro - e um independente).

Após o encerramento da maternidade do Hospital de Barcelos, em 2006, foi assinado, um ano mais tarde, entre o ministro da Saúde da altura, Correia de Campos, do Governo de José Sócrates, e o Município um protocolo no qual ficou escrito que em Barcelos iria nascer uma nova unidade hospitalar, numa espécie de compensação pelo fim da maternidade. Passados 11 anos, o hospital novo não avançou.

Já foram feitas várias ações no sentido de pressionar os sucessivos governos, mas a verdade é que o projeto não saiu do papel.

Na quarta-feira à noite, os partidos com assento na AM congratularam-se com a criação do grupo de trabalho, mas foram também unânimes em afirmar que é preciso mais. "É importante que esta comissão apresente o local, o terreno e propostas concretas", afirmou o deputado do CDS, José Manuel Cardoso.

Já Mário Figueiredo, do PCP, acrescentou a necessidade de o grupo definir claramente que tipo de hospital é pretendido: "É preciso saber se queremos só novas paredes, ou também mais valências e mais profissionais".

Por seu turno, José Maria Cardoso, do BE, afirmou que o partido, no âmbito da chamada "geringonça", vai pressionar o Governo para que o novo hospital esteja incluído no Orçamento do Estado de 2019.

Por fim, do PSD, Adélio Miranda, acusou o presidente da Câmara de "copiar" uma proposta feita anteriormente pelos social-democratas, acrescentando que Costa Gomes não deveria fazer parte da comissão.

Em resposta, o autarca voltou a dizer que "não faz sentido" a Câmara adquirir os terrenos sem que haja primeiro uma garantia do Governo de que o hospital será mesmo construído. Costa Gomes afirmou, ainda, que talvez seja altura de repensar a dimensão do hospital a construir, dizendo que projetos com valores demasiado elevados podem inviabilizar ou atrasar a sua concretização.