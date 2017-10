Despiste em Barcelos termina com vítima encarcerada

Olga Costa Hoje às 15:08 Facebook

Uma mulher de 57 anos teve de ser desencarcerada, na sequência de um despiste, esta quarta-feira, na Estrada Nacional 204, em Tamel São Fins, Barcelos.

A vítima seguia sozinha, tendo entrado em despiste, numa zona com algum declive. A viatura tombou para a berma da estrada e o carro acabou por ficar amparado pelo muro de uma habitação e algumas árvores.

A mulher, que seguia no sentido Balugães-Barcelos, foi retirada da viatura com auxílio dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, que enviaram para o local duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento, juntamente com nove elementos. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos também foi chamada ao local.

A vítima foi transportada, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Barcelos. A GNR de Barcelos tomou conta da ocorrência.