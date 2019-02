Detidos responsáveis por vaga de assaltos em Barcelos

Olga Costa Hoje às 17:25 Facebook

O NIC da GNR de Barcelos deteve, esta quinta-feira, dois jovens de 18 anos, suspeitos de vários furtos na região.

Os dois rapazes são suspeitos de mais de uma dúzia de assaltos desde o início do ano. Os mais recentes delitos aconteceram em Macieira de Rates, Barcelos, e na Junqueira, Vila do Conde, na última madrugada.

A investigação dos militares dura há cerca de um mês e foi despoletada por "12 furtos em estabelecimentos comerciais, nomeadamente em cafés, pastelarias e talhos", dá nota o Comando Territorial de Braga.

No âmbito da investigação, as autoridades realizaram três buscas, sendo duas delas às residências dos suspeitos, e outra a uma viatura. Os militares apreenderam o carro, um computador portátil, dois telemóveis, um mealheiro, várias peças de roupa e 114 euros em numerário. As autoridades apreenderam, ainda, vário material usado nos assaltos, como duas lanternas, um pé de cabra e uma mascara.