Dois feridos com foguete em festa ao novo padre em Barcelos

Duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pelos estilhaços causados por um foguete, esta tarde, em Carvalhal, Barcelos.

Ao que foi possível apurar, o engenho explosivo terá sido lançado, mas acabou por não rebentar no ar. Foi "desviado" pelo "forte vento" que se fazia sentir no local à hora do incidente e acabou por se aproximar de um grupo de pessoas. O foguete acabou por explodir no chão e os estilhaços atingiram duas pessoas, uma mulher de 42 anos e um homem de 41.

Os feridos foram socorridos por elementos dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e a VMER de Barcelos e encaminhados para o Hospital de Braga. As vítimas apresentavam ferimentos ligeiros. O incidente aconteceu esta tarde, na freguesia de Carvalhal, durante as cerimónias de boas-vindas ao novo pároco da freguesia, Paulo Sá.

Os foguetes estariam a ser lançados a cerca de 100 metros da igreja paroquial e, por isso, longe do local onde se encontrava a maioria das pessoas.

O alerta foi dado às 15.30 horas.